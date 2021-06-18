Англія сенсаційно не перемогла Шотландію на Євро-2020: відео

У п'ятницю, 18 червня, у заключному матчі дня на чемпіонаті Європи Англія зіграла з Шотландією. Гості зустрічі сенсаційно вирвали нічию.
Англія – Шотландія 0:0
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- Після першого туру команди знаходилися в різному настрої і протилежному турнірному становищі. Якщо Англія, обігравши в першому турі Хорватію, зробила великий крок до виходу в 1/8 фіналу, то у географічних сусідів все навпаки.
- Програвши чехам в першому турі (0:2), шотландці займають останнє місце в групі. Тепер, щоб вийти в плей-офф, їм потрібно буде брати очки в матчах з англійцями і хорватами. Завдання досить складне. Тим більше, букмекери в п'ятничному поєдинку зовсім не вірять в успіх гостей. Але, як ми знаємо, передматчеві розклади на полі часто не мають ніякого значення.
На 12-й хвилині Англія могла виходити вперед. Стоунз прийшов на подачу з кута поля і без опору пробив у праву стійку воріт.
За мить Стерлінг зліва обікрав захисника, віддав на Маунта, але той не зумів зорієнтуватися і пробив неточно.
В середині першого тайму дуже небезпечний навіс у штрафний майданчик точним ударом в один дотик замкнув О'Доннелл – Пікфорд у дивовижному стрибку врятував ворота своєї команди.
Після перерви Дайкс своєчасно опинився на добиванні у штрафному суперника й з льоту пробив у лівий кут воріт – захисник головою врятував англійців від стовідсоткового голу.Таким чином, Англія не змогла достроково вийти у плей-офф турніру. Тепер вона має по 4 очки разом з Хорватією.
Англія – Шотландія відеоогляд