Навіть голкіпер у стрибку не дістав: як Англія забила другий гол Ірану на ЧС-2022 – відео

Збірна Англії у матчі проти Ірану на ЧС-2022 вже у першому таймі зробила рахунок розгромним. Другий гол у ворота іранців забив Букайо Сака.

Сака забив гол у ворота Ірану на 43-й хвилині в першому таймі. Це сталося після подачі з кутового. М'яч відлетів до Магвайра, який в боротьбі з двома суперниками зумів скинути м'яч на вільного Сака. Гравець вирішив пробити в дотик – потужно і під перекладину. Хоссейні у стрибку намагався дістатися до м'яча, але не зумів.

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Відео голу Сака у ворота Ірану на ЧС-2022

Загалом кутові в цьому матчі стали для англійців грізною зброєю. Ще на початку зустрічі Магвайр міг заробити пенальті після подачі, коли суперник завалив його на газон, міцно тримаючи в обіймах. Але арбітр цей епізод проігнорував.

Згодом той же Магвайр після подачі з кутового таки пробив, але м'яч влучив у перекладину воріт. І лише третій епізод за його участі став гольовим.