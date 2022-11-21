Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Другий ігровий день чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі відкриє матч між збірним Англії та Ірану в понеділок, 21 листопада. Початок зустрічі о 15:00.

Англія та Іран потрапили до однієї групи B на чемпіонаті світу. Ще одним їх суперником стала збірна США. Україна могла бути четвертим учасником цієї групи, але поступилася Уельсу.

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Матч Англія – Іран відбудеться в понеділок, 21 листопада. Саме він розпочне другий ігровий день на турнірі. Стартовий свисток на стадіоні "Халіфа" пролунає о 15:00.

Трансляція матчу Англія – Іран буде доступна на сайті "Суспільне Спорт", а також на платформі Megogo.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Іран.

Онлайн-трансляція матчу Англія – Іран