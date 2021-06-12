Чи підтвердить Англія статус фаворита Євро-2020 в матчі проти Хорватії: прогноз

У неділю, 13 червня, в рамках першого туру чемпіонату Європи зустрінуться фаворити групи B. На зеленому газоні стадіону "Вемблі" за перші три очки поборються збірні Англії та Хорватії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

Збірна Англії традиційно вважається фаворитом футбольних турнірів, будь-то чемпіонат світу чи чемпіонат Європи. От тільки Мундіаль команда вигравала лише один раз – в далекому 1966 році. А з чемпіонатами Європи якось не склалося.

Однак на Євро-2020 збірна Англії має хороші шанси все змінити. У букмекерській компанії Favbet ймовірність перемоги Англії на Євро-2020 оцінили коефіцієнтом 5,8. Кращий показник має лише Франція – 5,3. Щодо Хорватії, то тріумф "картатих" оцінений коефіцієнтом 27.

Хорвати теж не мають особливо чим похвалитися на чемпіонатах Європи. Та все ж до цього матчу вони підходять у статусі віцечемпіонів світу, який здобули у 2018 році. І у півфіналі Мундіалю хорвати вибили саме збірну Англії, здобувши перемогу в екстратаймі..

Правда після цього команди зіграли в одній групі Ліги націй. Перший матч в Хорватії закінчився внічию 0:0, а в Англії перемогу здобули господарі з рахунком 2:1.

Шанс на перемогу в цьому матчі кращий в англійців – 58% проти 16% на перемогу хорватів. Ще у 26% – на нічию. Favbet виставив коефіцієнт 1,66 на перемогу збірної Англії. На перемогу Хорватії – 6,1. Нічия – 3,8.

Англія у 2021 році лише перемагала – тричі у відборі на ЧС-2022, і ще дві перемоги у товариських матчах перед Євро-2020. Натомість хорвати стартували з поразки від Словенії. А у спарингах не змогли обіграти Вірменію (нічия 1:1) та поступилися Бельгії (1:0).

Матч Англія – Хорватія відбудеться в неділю, 13 червня. Початок о 16:00.