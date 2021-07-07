Англія – Данія: де дивитися онлайн півфінал Євро-2020

Збірні Англії та Данії у середу, 7 липня, зіграють у півфіналі Євро-2020. Цей матч буде доступний і шанувальникам футболу в Україні. Його транслюватимуть як по телебаченні, так і онлайн.

Трансляція матчу Англія – Данія буде відбуватися одразу на трьох телеканалах: "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2". Всі вони входять в одне медіагрупу, тож і коментатори матчу будуть одні й ті ж. При цьому лише на каналі "Україна" буде повноформатна трансляція, натомість на двох інших буде присутня рамка.

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Трансляція розпочнеться о 21:50, а сам матч – о 22:00.

Дивитися онлайн матч Англія – Данія можна буде на усіх платформах, які офіційно транслюють канал "Україна" онлайн. Серед них Oll.tv та Megogo.

Доступна буде трансляція матчу і в додатках мобільних операторів Київстар та Vodafone