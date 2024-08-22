Глава Федерації тенісу Італії став на захист Янніка Сіннера після критики через допінг

Анджело Бінагі розкритикував тенісистів, які відвернулися від Янніка Сіннера після позитивних допінг-проб. Він вважає, що це через заздрість до того, що італієць є першою ракеткою світу.

Під час турніру ATP в Індіан-Веллс у італійського тенісиста Янніка Сіннера виявили низький рівень метаболіту клостеболу – стероїду, який може використовуватися для нарощування м'язової маси. Друга проба також виявила низький показник.

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Бінагі про критику Сіннера

Глава Федерації тенісу Італії засудив тенісистів, які критикували італійця за позитивні допінг-проби.

Вони прийшли від найбільш ідіотських і найбільш розчарованих, тих, у кого в розпорядженні було більше технічних засобів, ніж у Сіннера, щоб стати номером один у світі, і які замість цього з тріском провалилися. Вони засмучені і роблять отруйні коментарі – це нормально, зовсім інша справа почути їх від Надаля, Джоковича, Медведєва. Люди різної людської глибини,

– зазначив Анджело Бінагі.

Довідка. Після проведення розслідування Янніка Сіннера виправдали і зняли з нього всі обвинувачення.

Уточнимо, що Яннік Сіннер втратить 400 рейтингових очок і 325 000 доларів призових за перемогу в Індіан-Веллс.