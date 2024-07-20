Ціна питання – 1 мільйон: як найкращий тренер АПЛ проґавив трансфер юного Шевченка

Легендарний Андрій Шевченко здобув славу футболіста світового класу під час виступів за Мілан. Проте український бомбардир міг опинитися в іншому клубі та чемпіонаті.

Один з культових англійських тренерів Гаррі Реднапп поділився історією, як юний Андрій Шевченко ледь не опинився у лондонському Вест Хемі. Події відбувалися у 1994 році.

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Шевченко виявився занадто дорогим

У той час Реднапп тренував "молотобійців", а Шевченко подавав великі надії у київському Динамо. Тоді ще маловідомого футболіста запросили на перегляд у Вест Хем.

"Френк Лемпард-старший тоді був моїм асистентом. Він знав хлопців з Іст-Енду, які займалися бізнесом у Росії та Україні. Вони сказали: "Ми можемо привезти на перегляд будь-яких гравців – найкращих гравців, на яких слід звернути увагу", – почав розповідь Реднапп.

Юний Шевченко одразу зумів себе проявити, оформивши дубль у спарингу. Проте ціна на майбутнього володаря "Золотого м'яча" виявилася непосильною для Вест Хема.

"Вони привезли двох футболістів, і ми організували матч із резервом Барнета. Шевченко зробив дубль, він нам сподобався, але коштував приблизно 1 мільйон фунтів. Я пам'ятаю, як говорив із Френком після цього і сказав: "Це занадто дорого".

Йому було всього 17 або 18 років. Ми його не купили, ці хлопці зателефонували мені через кілька років і лаяли мене за це", – розповів Реднапп.

Гаррі Реднапп тренував низку англійських клубів: Борнмут, Вест Хем, Портсмут, Саутгемптон, Тоттенхем, Куїнз Парк Рейнджерс та Бірмінгем. Він визнавався тренером сезону в АПЛ (2009/10) та сім разів тренером місяця в АПЛ.

Зазначимо, що Андрій Шевченко дебютував за основу київського Динамо 8 листопада 1994 року в матчі проти Шахтаря. Талановитий форвард вже викликався в молодіжну збірну України.

У 1999 році Мілан заплатив київському Динамо за Шевченка 25 мільйонів доларів. Тоді українець посів третє місце в опитуванні "Золотого м'яча", поступившись тільки Рівалдо та Бекхему.