Андрій Шевченко анонсував вихід своєї книги в Україні: фото

Головний тренер збірної України тільки місяць тому випустив власну автобіографію, але вже встиг продати 25 тисяч примірників. Надалі книга з'явиться у продажу ще в трьох країнах.

Книга Андрія Шевченка в Україні

Андрій Шевченко анонсував вихід своєї книги "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" в Україні, Англії та Польщі.

До слова Проєкт Мінцифри та FAVBET "Цифровізація бібліотек" визнано найкращим на PR марафоні

Якою мовою і за якою ціною книга буде доступна в нашій країні поки що невідомо. Поки видання можна купити в італійських книжкових магазинах і в інтернеті. Вже продано 25 тисяч копій.

На Amazon книга коштує 17,1 євро, доставка безкоштовна. Також її можна прочитати в додатку Amazon за 9,99 євро.

При створенні роботи з Шевченком співпрацював Алессандро Альчато, який також допомагав у написанні книги Андреа Пірло.