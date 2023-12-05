Готується до відходу з Реала: Андрій Лунін став клієнтом агента Кріштіану Роналду

ЗМІ пишуть, що український кіпер тепер буде клієнтом компанії Gestifute, яку очолює Жорже Мендеш. Найближчим літом агенція може допомогти Андрію із переходом в нову команду.

Наступного літа українець Андрій Лунін може піти з Реалу, де на нього не розраховують як на основного воротаря. Контракт українця з клубом закінчиться наприкінці цього сезону, хоча у ЗМІ потрапила інформація про договір до 2025 року.

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Тим часом, в Іспанії повідомляють, що Андрій змінив свого агента, який, можливо, допоможе йому із пошуком нового клубу. Відтепер інтереси Луніна представлятиме один із найкращих агентів світу Жорже Мендеш.

Португалець очолює агенцію Gestifute, клієнтом якої значиться Кріштіану Роналду. Крім того, Мендеш є агентом Бернарду Сілви, Едерсона, Жоау Канселу, Дарвіна Нуньєса, Жоау Феліша, Рубена Діаша та ще більш ніж сотні гравців.

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Нагадаємо, що Лунін перебрався в Реал у 2018 році, але на початку здавався в оренди в Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. За мадридців Андрій дебютував у 2020-му.

Загалом українець відіграв 24 матчі у складі "бланкос", з яких сім – цього сезону (чотири кліншити). Влітку серйозну травму отримав основний кіпер Тібо Куртуа, але Реал вирішив запросити на позицію першого номера Кепу Аррісабалагу. Луніна ж клуб розглядає лише в якості дублера.