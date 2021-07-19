Лунін провів матч у статусі капітана Реала: фото
19 липня 2021 , 11:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Мадридський Реал змінив тренера, призначивши Карло Анчелотті замість Зінедіна Зідана. Зміною тренера у "Королівському клубі" намагається скористатися українець Андрій Лунін.
Лунін знову зіграв за Реал
Український голкіпер Реала взяв участь у спарингу проти "Райо Вальєкано". Гра завершилася нічиєю з рахунком 1:1.
До слова Реал може повернути Луніна в Ов'єдо
Лунін зіграв у цій зустрічі, але не відомо, скільки хвилин він провів на футбольному полі. У ворота Реала був забитий автогол.
На одному з фото видно, що 22-річний Лунін був з капітанською пов'язкою.
Раніше Андрій зіграв за мадридців у контрольному матчі проти Фуенлабради (3:1).У Реала заплановані ще два товариські матчі проти Рейнджерс (25 липня) та Мілана (8 серпня). "Вершкові" першу офіційну гру в новому сезоні проведуть 14 серпня проти Алавеса у чемпіонаті Іспанії.