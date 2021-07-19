Лунін провів матч у статусі капітана Реала: фото

Мадридський Реал змінив тренера, призначивши Карло Анчелотті замість Зінедіна Зідана. Зміною тренера у "Королівському клубі" намагається скористатися українець Андрій Лунін.

Лунін знову зіграв за Реал

Український голкіпер Реала взяв участь у спарингу проти "Райо Вальєкано". Гра завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

До слова Реал може повернути Луніна в Ов'єдо

Лунін зіграв у цій зустрічі, але не відомо, скільки хвилин він провів на футбольному полі. У ворота Реала був забитий автогол.

На одному з фото видно, що 22-річний Лунін був з капітанською пов'язкою.

Раніше Андрій зіграв за мадридців у контрольному матчі проти Фуенлабради (3:1).

У Реала заплановані ще два товариські матчі проти Рейнджерс (25 липня) та Мілана (8 серпня). "Вершкові" першу офіційну гру в новому сезоні проведуть 14 серпня проти Алавеса у чемпіонаті Іспанії.