Український боєць ММА впав у нокаут на турнірі в Москві: відео

У п'ятницю, 28 травня, в Москві відбувся вечір змішаних єдиноборств ACA 123, головною подією якого став бій легковаговиків Андрій Кошкін – Олександр Бутенко.
У другому раунді бою в напівсередній вазі росіянин Кошкін нокаутував українця Бутенка.
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Рефері тут же зупинив сутичку, хоча українець не виглядав приголомшеним і явно міг продовжити поєдинок. Для Кошкіна ця перемога стала 20 в кар'єрі. Українець зазнав 17 поразки при 48 перемогах.
Відео нокауту в бою Кошкін – Бутенко