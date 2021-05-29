Український боєць ММА впав у нокаут на турнірі в Москві: відео

У п'ятницю, 28 травня, в Москві відбувся вечір змішаних єдиноборств ACA 123, головною подією якого став бій легковаговиків Андрій Кошкін – Олександр Бутенко.

У другому раунді бою в напівсередній вазі росіянин Кошкін нокаутував українця Бутенка.

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Рефері тут же зупинив сутичку, хоча українець не виглядав приголомшеним і явно міг продовжити поєдинок. Для Кошкіна ця перемога стала 20 в кар'єрі. Українець зазнав 17 поразки при 48 перемогах.

Відео нокауту в бою Кошкін – Бутенко