Дует чемпіонів світу та Європи: хто понесе прапор України на відкритті Європейських ігор-2023

У середу, 21 червня, у польському Кракові відбудеться урочиста церемонія відкриття ІІІ Європейських ігор. Стали відомі прізвища прапороносців збірної України.

Вперше в історії Ігор країни-учасниці матимуть одразу два прапороносці – жінку та чоловіка. Це пов'язано з позицією Європейських Олімпійських Комітетів щодо захисту принципів гендерної рівності.

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Хороший початок успішних виступів

Право нести прапор України на церемонії відкриття Євроігор отримали чемпіони Європи та світу, Заслужені майстри спорту – лучниця Анастасія Павлова та каноїст Андрій Рибачок.

Бронзова призерка Європейських ігор-2015 у стрільбі з лука Анастасія Павлова прокоментувала вибір збірної України.

Бути прапороносцем для мене дуже приємно і відповідально. Я сподіваюсь, що це буде хорошим знаком для всієї збірної команди України, і буде хорошим початком успішних виступів. Хочеться, щоб наші люди нами пишались. Бути у формі нашої збірної, нести прапор нашої держави – це велика гордість за нашу країну. Хочеться, щоб усі у світі бачили, що ми є, що ми сильні і нас нічим не зломити,

– сказала Павлова.

Андрій Рибачок сподівається, що прапор України будуть неодноразово підіймати на Євроіграх-2023.

Нести прапор України - дуже почесно. Хочеться, щоб на цих змаганнях частіше підіймали наш прапор на честь перемог українських спортсменів. Ми сильні та незламні!,

– сказав Рибачок.

Що відомо про прапороносців збірної України

Анастасія Павлова народилася в Новій Каховці. 28-річна лучниця була бронзовою призеркою Євроігор-2015, учасницею Олімпіади-2020. У 2016 та 2022 роках спортсменка ставала чемпіонкою Європи в командній першості.

Андрій Рибачок народився в Ковелі Волинської області. На чемпіонаті світу 2021 у складі каное-четвірки виграв золоту медаль (на дистанцію 500 метрів). У 2019 році на ІІ Європейських іграх в парі з Юрієм Вандюком виборов срібну нагороду на дистанції 1000 м.

Відкриття Європейських ігор-2023 відбудеться 21 червня 2023 року. Початок урочистої церемонії – о 21:30 за київським часом.