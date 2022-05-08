Альварес сенсаційно програв Біволу за очками: відеоогляд бою

У ніч на 8 травня у Лас-Вегасі відбувся великий вечір боксу. На ринзі зустрілися мексиканець Сауль Альварес та росіянин Дмитро Бівол.

Друга поразка в кар'єрі для Канело

У головному поєдинку на ринг вийшов знаменитий боксер, який є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, 31-річний Сауль "Канело" Альварес з Мексики. Його суперником був росіянин Дмитро Бівол, пише 24 канал.

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Канело піднявся у напівважку вагу для чемпіонського бою з непереможним Біволом (20-0, 11 КО), на кону стояв пояс WBA у цій вазі.

Цей поєдинок був до останнього під питанням. Оскільки розглядали недопуск росіянина через санкції. Проте він все ж таки зміг вийти на ринг, але у статусі нейтрального атлета.

Саме Альвареса розглядали переможцем бою, навіть попри те, що він боксував не у своїй вазі. У кар'єрі мексиканця була лише одна поразка.

Бій Альварес – Бівол тривав всі 12 раундів. Судді віддали перемогу росіянину – тричі по 115:113. Після дев'яти раундів бою у записках усіх рефері перевагу мав Канело (86:85), але три останні 3-хвилинки повністю залишилися за Біволом.

Відповідно, представник ворожої країни захистив свій чемпіонський титул WBA у напівважкій вазі.

Відеоогляд поєдинку

Чи можливий реванш Альварес – Бівол

Відразу після поразки мексиканець заговорив про реванш. На що Бівол відповів згодою.

Реванш? Немає проблем. Обговорімо його. Взагалі я хотів цей бій без жодних особливих умов. І тепер хочу якісь умови для себе. І, звісно, ​​цей реванш буде. Я погодився на цей бій, бо це насамперед можливість для мене. Я готовий до реваншу,

– сказав росіянин.

В угоді на бій немає автоматичного пункту про реванш, а другий бій можуть організувати, якщо буде фінансовий інтерес.

Для відомого мексиканського боксера це друга поразка в кар'єрі. Натомість росіянин продовжує безпрограшну серію поєдинків.

Раніше Альварес запевняв, що хоче вийти на ринг проти непереможного Олександра Усика. Він навіть заявив, що готовий підвести себе під ліміт важкої ваги. Проте схоже, що цей поєдинок зачекає.