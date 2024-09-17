Зірковий Аль-Наср припинив співпрацю з екскоучем донецького Шахтаря

Головний тренер відіграє велику роль у футбольному клубі, адже від його праці залежать результати та здобуті трофеї. Саудівський Аль-Наср вирішив звільнити керманича команди, який раніше тренував донецький Шахтар.

Футбольний клуб Аль-Наср, який виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії, оголосив про звільнення головного тренера команди Луіша Каштру. Було вирішено припинити співпрацю з колишнім наставником Шахтаря, про це повідомляє пресслужба Аль-Насра.

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Аль-Наср та Луіш Каштру завершили співпрацю

Екстренер "гірників" займав посаду головного тренера саудівської команди більше року. Невдалі результати Аль-Насра на самому початку сезону стали причиною звільнення португальського фахівця.

У фіналі Суперкубка Саудівської Аравія команда Кріштіану Роналду поступилась не менш зірковому Аль-Хілялю. Окрім цього "жовто-сині" здобули, лише одну перемогу у трьох стартових іграх регулярного чемпіонату.

Цікаво. За час своєї каденції у Шахтарі Луїш Каштру також не зміг себе проявити. За 2 роки у руля "гірників" команда разом із португальським спеціалістом виграла, лише чемпіонат України сезону-2019-2020.

16 вересня, Аль-Наср стартував у азійській Лізі чемпіонів. Матч проти іракської Аль-Шорти завершився у нічию з рахунком 1:1. Після чого було прийняте рішення розірвати контракт з Луїшем Каштру.

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Зазначимо, що головним претендентом на посаду головного тренера Аль-Насра розглядають екскоуча Мілана – Стефано Піолі. Однак, не тільки саудити мають наміри співпрацювати з італійцем, на нього також претендує Рома у разі відставки Де Россі.