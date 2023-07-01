Гроші запанували світом: екскоуч Шахтаря може погодитись на пропозицію Роналду очолити Аль-Наср

Кріштіану Роналду планує переманити до свого колективу колишнього тренера "гірників". Гроші клубу можуть допомогти у цьому португальцю.

Луїш Каштру близький до переходу у Аль-Наср. Саудівський колектив запропонував наставнику солідну суму.

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Не було іншого варіанту заманити

Аль-Наср розраховує переманити Луїша Каштру до себе за допомогою неймовірної зарплатні. Саудівський колектив готовий виплачувати португальському наставнику 5,7 мільйонів євро на рік. Така сума є вдвічі більшою за ту, яку зараз Луїш отримує у бразильському Ботафого. Такі хитрощі не є чимось новим для Аль-Насра, оскільки саудити готові сміло розкидатись грошима ліворуч та праворуч. Зокрема, саме так вони запропсили у свої лави зірку світового футболу Кріштіану Роналду.

Варто відзанчити, що примхливий португальський футболіст саме є тим, хто виступає "двома руками за" запрошення Каштру у Аль-Наср. Кріштіану Роналду у першу чергу відстоює кандидатуру Луїша, тому наставник може мати хороші привілеї у саудівському колективі. Ба більше, португальська зірка уже "висунув" з Аль-Насра одного наставника, а також встиг посваритися із тимчасовим головним тренером саудівського колективу.

Раніше Каштру вже мав досвід роботи на Близькому Сході. Після відходу з Шахтаря португалець очолював катарський Аль-Духаїль.

Нагадаємо, що португальський наставник очолював донецький колектив у період із 2019-го по 2021-ій рік. Проте за цей період Луіш Каштру з "гірниками" зміг тільки одного разу вигравав чемпіонат України.