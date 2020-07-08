Учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук виконає національний гімн у фіналі Кубка України.

Про те, що Марта Адамчук виконає гімн перед фіналом Кубка України, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Адамчук виконає гімн на ОСК "Металіст" у Харкові. Саме там пройде фінальний матч між "Динамо" та "Ворсклою".

Початок матчу "Динамо" – "Ворскла" о 21:30.

Що відомо про Адамчук?

Марта є актрисою "Жіночого Кварталу" з моменту його створення.

Раніше співачка брала участь і ставала фіналісткою різних талант-шоу. Вона вже не раз виконувала національний гімн перед важливими спортивними подіями.

До "Жіночого Кварталу" її можна було побачити: у шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Х-фактор", саундтреки до фільму Олексія Залевського "Z Joke".