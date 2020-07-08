Актриса "Жіночого кварталу" Адамчук виконає гімн перед фіналом Кубка України
Учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук виконає національний гімн у фіналі Кубка України.
Про те, що Марта Адамчук виконає гімн перед фіналом Кубка України, повідомляє Українська асоціація футболу.
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Адамчук виконає гімн на ОСК "Металіст" у Харкові. Саме там пройде фінальний матч між "Динамо" та "Ворсклою".
Початок матчу "Динамо" – "Ворскла" о 21:30.
Що відомо про Адамчук?
Марта є актрисою "Жіночого Кварталу" з моменту його створення.
Раніше співачка брала участь і ставала фіналісткою різних талант-шоу. Вона вже не раз виконувала національний гімн перед важливими спортивними подіями.
До "Жіночого Кварталу" її можна було побачити: у шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Х-фактор", саундтреки до фільму Олексія Залевського "Z Joke".