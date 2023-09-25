Нива відбирає очки у Карпат, вистраждана перемога Інгульця: результати 9-го туру Першої ліги

Закінчилась програма 9-го туру Першої ліги України сезону-2023/2024. Не обійшлось без втрат балів у лідерів.

Обидва лідери груп провели свої матчі 24 вересня. Якщо Інгулець таки вирвав перемогу над Гірник-Спорт, то Карпати втратили очки на виїзді проти тернопільської Ниви, пише 24 Канал.

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"Зелено-білі" знову загубили очки у грі проти Ниви, але вже у Тернополі

"Леви" розписали мирову 1:1 та знову загубили переможний результат у грі проти Ниви, але вже не Бузової. Підопічні Мирона Маркевича першими розмочили нулі на табло. Вже на 6-й хвилині простріл на дальній стійці замкнув Костенко, який забив вже у другому матчі поспіль.

Однак перевага львів'ян протрималась лише дві хвилини. На 8-й рахунок у матчі став 1:1 завдяки удару Зіня. Футболісти Карпат апелювали до лайнсмена. На їх думку м'яч повністю не перетнув лінію воріт Кожухара, який після пожежі таки забрав м'яч до своїх рук.

Дуже спірне взяття воріт, яке дозволило тернополянам вкрасти очки у лідера групи "А".

Карпати закінчили перше коло на вершині таблиці групи "А", набравши 23 бали. У другої Ниви Бузова – 19 очок. Трійку лідерів групи замикає Епіцентр (12 пунктів).

Підсумкові результати ігор 9-го туру групи "А":

Поділля – Буковина 1:1

Металіст – Хуст 0:3

Епіцентр – Нива Бузова 0:2

Агробізнес – Прикарпаття 1:1

Нива Тернопіль – Карпати 1:1

Клуб із Петрового вигриз перемогу завдяки пенальті

Щодо матчу 9-го туру для Інгульця, то клуб із Петрового на зубах вигриз три виїзні бали. Перша частина матчу закінчилась мінімальною перемогою гостей 0:1 завдяки єдиному голу від Богунова.

У другому таймі Гірник-Спорт та Інгулець обмінялись голами. Спершу господарі зрівняли цифри на табло після влучного удару від Тузенка. Здавалось, що матч закінчиться мировою 1:1, але інакше гадали гості. Аж на сьомій компенсованій хвилині до поєдинку суддя призначив пенальті та користь Інгульця.

11-метровий взявся виконувати Кольцов та реалізував його. Інгулець на останніх секундах взяв три бали – 1:2.

Інгулець після 9-ти турів набрав 25 очок та випереджає другу Вікторію на 7 пунктів (18 балів). Третя Полтава здобула 15 очок.

Результати усіх матчів 9-го туру групи "В":