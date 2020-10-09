Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами перед грою проти Німеччини в Лізі націй. Шевченко розповів, у якому настрої перебуває команда після поразки від Франції (7:1).

Шевченко на пресконференції заявив, що провів серйозну розмову з футболістами збірної України. Про це повідомляє 24 канал.

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Подивимося на їх реакцію

Шевченко вважає, що сім пропущених голів від Франції – це забагато. Наставник "синьо-жовтих" сподівається, що футболісти належним чином відреагують на розмову.

У мене відбулася серйозна розмова з хлопцями попри ту ситуацію, в яку ми потрапили. Футболісти, яких ми викликаємо, повинні брати відповідальність на себе. Я думаю, що 7:1 – це багато. Це дуже багато. Серйозна розмова у мене з ними відбулася. Подивимося на їх реакцію,

– сказав Шевченко.

Шевченко вкотре нагадав, що молоді футболісти отримали шанс і повинні брати відповідальність на себе.