29 років тому збірна України з футболу зіграла свій перший матч в історії: ретро відео

У четвер, 29 квітня 2021 року, збірна України з футболу святкує свій день народження. Рівно 29 років тому наша збірна провела свій перший матч в історії.

Україна програла дебютний матч в Ужгороді

29 квітня 1992 року Україна зіграла товариський матч проти збірної Угорщини. Зустріч в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершувалися поразкою "синьо-жовтих" (1:3).

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Першим автором забитого м'яча за національну команду став нападник Чорноморця Іван Гецко, який в кінці матчу забив за Україну. З того часу дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу.

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За 29 років збірна України провела 276 поєдинків, в яких здобула 124 перемоги, 77 разів зіграла внічию й зазнала 75 поразок. Своїм суперникам "синьо-жовті" забили 378 м’ячів, а пропустили від них 279. Найкращим досягнення України є вихід в 1/4 фіналу чемпіонату світу у 2006 році.