15-річний Середа увійшов у топ-6 Олімпіади-2020 у стрибках у воду

На Олімпійських іграх в Токіо відбувся фінал у змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків. 15-річний Олексій Середа посів високе 6 місце.

У 15 років вже у топ-6 найкращих

Олексій Середа був єдиним представником України у змаганнях з 10–метрвоої вишки. У свої 15 років українець нав'язав серйозну боротьбу потужним суперникам та завершив виступи у Токіо на 6–й позиції.

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За підсумками шести стрибків Середа набрав 451.70. Перші дві позиції окупували представники Китаю. Олімпійським чемпіоном став китаєць Юань Чао. Друге місце посів ще один його земляк Джин Янг. Трійку призерів замкнув титулований Томас Дейлі з Великої Британії.

Перед українцем розташували два стрибуни ОКР. У десятку найкращих також увійшли по одному представнику Японії, Австралії, США та Бразилії.

Призери стрибків у воду з 10 метрів

1. Юан Чао (Китай) – 582.35

2. Джан Ян (Китай) – 580.40

3. Томас Дейлі (Велика Британія) – 548.25

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6. Олексій Середа (Україна) – 461.70

Для Олексія 6 місце стало другим поспіль у Токіо. Аналогічним чином українець виступив у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.