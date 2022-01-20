15-річний гравець з Бразилії забив божевільний гол у падінні через себе: відео шедевру

Не лише на дорослому рівні відзначаються шаленими взяттями воріт. Гравець юніорської команди Палмейраса Ендрік забив гол-цукерочку у матчі Кубка Сан-Паулу.

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Красиве взяття воріт фанати побачили у чвертьфіналі між Палмейрасом та Оесте. Вже до 20-ї хвилини матчу господарі вели з розгромним рахунком 3:0.

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Останній третій гол у першому таймі забив Ендрік. 15-річний нападник Палмейраса після декількох обрізок пробив через себе з-за меж штрафного суперника, чим шокував голкіпера Оесте. М'яч залетів за комірець воротарю гостей прямо у дев'ятку воріт.

Футболіст забив гол у стилі Златана Ібрагімовича.

Відео голу Ендріка

Ще до перерви м'яч ще раз побував у сітці воріт гостей – 4:0. Після відпочинку команди на двох забили три голи. У підсумку – 5:2 розгромна перемога Палмейраса, який вийшов у півфінал Кубка Сан-Паулу.

Суперником клубу Ендріка у півфіналі стане Сан-Паулу (23 січня).