На Тернопільщині під час тренування загинула 15-річна спортсменка: що стало причиною смерті

Кременецька обласна дитяча спортивна школа у селі Млинівці готує для України представників із санного спорту. На жаль, одне із тренувань закінчилось жахливою трагедією з летальним наслідком.

24 травня о 16:40 у місцеву поліцію надійшов дзвінок від лікаря бригади екстреної медичної допомоги, який сповістив про смерть 15-річної дівчини. Трагедія сталась прямісінько під час тренування санкарів у селі Млинівці, що на Тернопільщині.

Оце так Екстренер Челсі переспав із коханою свого підопічного: зашкварній історії дали розголос

Жахлива трагедія на тренуванні

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час перевірки місцевості поліція встановила, що під час одного зі спусків по санній трасі відламалась частина дерев'яної дошки. Цей уламок завдав юній спортсменці травм, які, на жаль, були несумісні із життям. Тому врятувати життя дівчини лікарям не вдалось.

15-річна спортсменка померла прямо на місці трагедії на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту.

Відзначимо, що тренування юних санкарів відбувались під пильним наглядом тренера. Але цей нещасний випадок зробив із звичайного тренування справжню трагедію.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу. Триває слідство.