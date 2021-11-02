12-річний український шахіст став призером міжнародного турніру на Кіпрі
2 листопада 2021 , 19:42
Джерело:Інтерфакс-Україна
Юний киянин Ігор Самуненков блискуче виступив на міжнародному турнірі 2nd O.FI.S. 2021, що завершився у кіпрському місті Ларнака.
У змаганні брали участь 80 шахістів, серед яких було 3 гросмейстери і 15 майстрів. Наш 12-річний хлопчик грав лише зі старшими і досвідченішими суперниками, тим не менше показав відмінний результат – 8 очок із 9-ти можливих.
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В активі Самуненкова 7 перемог (у тому числі – над двома гросмейстерами) та 2 нічиї. Киянин поділив 1-2 місця з польським майстром Мєшко Мішом і лише за додатковим коефіцієнтом поступився супернику й став другим.
Досягнення Самуненкова
- Це поки що одне найкращих дорослих досягнень Ігоря Самуненкова, який, нагадаємо, був призером чемпіонатів світу і Європи серед юнаків.
- За турнір на Кіпрі українець отримає солідну прибавку в міжнародному рейтингу й продовжить штурмувати нові вершини.