12-річний український шахіст став призером міжнародного турніру на Кіпрі

Юний киянин Ігор Самуненков блискуче виступив на міжнародному турнірі 2nd O.FI.S. 2021, що завершився у кіпрському місті Ларнака.

У змаганні брали участь 80 шахістів, серед яких було 3 гросмейстери і 15 майстрів. Наш 12-річний хлопчик грав лише зі старшими і досвідченішими суперниками, тим не менше показав відмінний результат – 8 очок із 9-ти можливих.

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В активі Самуненкова 7 перемог (у тому числі – над двома гросмейстерами) та 2 нічиї. Киянин поділив 1-2 місця з польським майстром Мєшко Мішом і лише за додатковим коефіцієнтом поступився супернику й став другим.

Досягнення Самуненкова